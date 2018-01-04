Глава МИД Германии увидел в Донбассе туман "не политический, а настоящий"

БЕРЛИН, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил журналистам, что его поездка на линию разграничения в Донбассе перенесена из-за тумана на две недели.

Глава внешнеполитического ведомства Германии находится с визитом на Украине 3-4 января. Как заявили ранее в МИД ФРГ, в четверг Габриэль вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным должен был посетить участок линии разграничения в районе Мариуполя, встретиться там с сотрудниками СММ ОБСЕ.

"Мы потерпели неудачу, погода перечеркнула наши планы: у нас туман, не политический, а настоящий туман в той местности, где мы должны были приземлиться. Никто не знает, есть ли у нас возможность туда попасть", — сказал Габриэль, обращение которого транслировал телеканал N24. Он добавил, что принято решение о том, что "визит на Украину — в Донбасс, к этой линии соприкосновения и конфронтации" будет возможно повторить через 14 дней, "если позволит погода".

Габриэль добавил, что политические переговоры с украинской стороной были проведены в среду.