Студию британского канала ITV эвакуировали в прямом эфире

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудников новостной студии британского канала ITV эвакуировали в прямом эфире после того, как в помещении сработала пожарная сигнализация, сообщает таблоид Sun.

Инцидент произошел во время вечернего выпуска новостей в 22.00 (1.00 мск) в среду. Ведущий программы ITV News Том Брэдби сообщил зрителям, что в помещении "возможно, вы слышите, пожарную сигнализацию".

"Мы не уверены, что нужно делать по этому поводу, но думаем, что вынуждены будем эвакуироваться", — сказал он, извинившись перед зрителями. После этого на экране появилась фраза: "Просим прощения за перерыв".

Как заявил представитель телеканала, тревога оказалась ложной. Через десять минут после инцидента на канале показали выпуск прогноза погоды, после которого вещание возобновилось в нормальном режиме.