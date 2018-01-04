В Киеве считают, что следующие переговоры по обмену пленными пройдут легче

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская считает, что следующие переговоры по обмену пленными в Донбассе должны пройти легче, так как уже разработан определенный механизм.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может пройти в январе или феврале.

"Я вообще против обсуждения в широком кругу тех вопросов, которые решаются в рамках переговорного процесса… Следующий этап переговорного процесса должен пройти легче, в связи с тем, что уже наработаны определенные процедуры, мы уже знаем, как проводить верификацию, мы знаем требования каждой стороны, мы знаем, чему поверят представители всех сторон в переговорном процессе… В этой части будет уже легче, все остальное, я не буду прогнозировать, как пойдет", — сказала Лутковская в эфире телеканала "112 Украина".

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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