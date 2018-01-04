Турция считает решение США по банкиру Атилле вмешательством в дела страны

АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Решение жюри присяжных суда США о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана является неправомерным, это вмешательство во внутренние дела Турции, говорится в заявлении турецкого МИД в четверг.

Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных в США признало виновным Атиллу в попытке помочь Ирану обойти санкции США.

"Суд Южного округа Нью-Йорка признал вину заместителя гендиректора Halkbank Мехмета Хакана Атиллы по 5 из 6 вменяемых ему преступлений. Это является неправомерным и негативным развитием событий. Американский суд, основываясь на ложных и политические мотивированных доказательствах в этом спорном процессе, касающемся внутренних дел Турции, вмешался в них беспрецедентным образом", — говорится заявлении МИД Турции.

Отмечается, что "принятие во внимание судом сфальсифицированных улик, предоставленных членами FETO (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) лишает этот процесс серьезности и доверия".

"Наше самое большое желание состоит в том, чтобы это решение, превратившееся в правовой позор, было пересмотрено", — говорится в документе.

Власти США в марте текущего года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы осуществить эту сделку. Зарраб также дал показания против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.

Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.