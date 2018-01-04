На западе Ирана проходит демонстрация в поддержку правительства

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Демонстрация в поддержку правительства проходит в городе Хамадан на западе Ирана, передает агентство Mehr.

По данным агентства, демонстранты шествуют по улицам города с иранскими флагами, плакатами и портретами иранского президента Хасана Роухани и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, выкрикивая лозунги в поддержку правительства, а также выражая благодарность полиции.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.