В Израиле призвали отказаться от ответственности за население сектора Газа

Люди на одной из улиц в секторе Газа. 12 декабря 2017. Архивное фото

Люди на одной из улиц в секторе Газа. 12 декабря 2017. Архивное фото

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Израиль сможет эффективно бороться с ракетными обстрелами из сектора Газа, только если разорвет экономические связи с анклавом и снимет с себя ответственность за его гражданское население, заявил израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Ранее в среду пресс-служба израильской армии сообщила о трех пусках ракет по израильской территории. В ответ израильские ВВС нанесли удар по террористической инфраструктуре анклава.

"Текущая ситуация не может продолжаться. Ситуация в Газе требует стратегии. А мы в течение нескольких лет при нескольких правительствах не создаем стратегию. Я предлагал программу размежевания, которая предполагала разрыв всяких гражданских связей с Газой. Израиль должен порвать все связи с Газой, избавиться от ответственности за граждан и ответить на угрозы", — заявил Кац в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

По мнению министра, безопасность на границе с Ливаном объясняется тем, что Израиль смог организовать на этой территории "тотальное сдерживание", и Хезболлах "знает цену, которую заплатит" за агрессивные действия.

"Почему на юге Ливана, где Хезболлах намного сильнее, не происходят аналогичные вещи? Потому что там израильское сдерживание тотально, там есть граница… и Хезболлах, намного более сильная, чем ХАМАС, знает цену, которую она заплатит", — поясниц Кац.

По его словам, возложив на себя ответственность за гражданское население, Израиль не может "в полную силу" отвечать на ракетные обстрелы из Газы. ХАМАС знает об этом, поэтому продолжает провокации и угрозы.

"Нам надо положить конец этой аномалии. Ненормально, когда мы поставляем электроэнергию, газ, воду, продукты питания. Нам необходимо сначала продумать главную стратегию и изменить курс, а потом уже разработать промежуточные шаги, чтобы впоследствии предпринять эффективные меры по борьбе с угрозами ХАМАС в Газе", — заключил Кац.

Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.