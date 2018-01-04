Беспорядки в Иране организованы из-за рубежа, считает армянский архиепископ

ЕРЕВАН, 4 янв – РИА Новости. Армянский архиепископ Сипан Кечеджян заявил на встрече с губернатором иранской провинции Исфаган, что недавние беспорядки в Иране были организованы за пределами страны.

Архиепископ Кечеджян является викарием одного из ключевых иерархов Армянской церкви, католикоса Великого дома Киликийского Арама I, в Исфагане и южных провинциях Ирана.

"На встрече с губернатором Исфагана Мохсеном Мехрализаде архиеписком Сипан Кечеджян выразил глубокую озабоченность в связи с недавними инцидентами в стране, в том числе насильственными атаками и актами вандализма во время гражданских протестов. Он подчеркнул, что беспорядки были организованы и направлены из-за рубежа", — говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства Tasnim.

С 28 декабря в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, проходят массовые акции социального протеста, сообщалось о 20 жертвах беспорядков и 450 задержанных. Президент страны Хасан Роухани заявил, что демонстрации вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств.