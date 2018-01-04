Главы МИД Германии и Украины отменили поездку в Донбасс из-за непогоды‍

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения в Донбассе из-за плохой погоды. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter сам Климкин.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем", — написал украинский дипломат, добавив, что поездка состоится в течение месяца.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

​Ранее в МИД Украины заявили, что Габриэль посетит страну с рабочим визитом, в ходе которого он намерен посетить линию разграничения в районе Мариуполя.

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