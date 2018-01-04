Эксперт оценил идею МИД Германии вооружить миротворцев ООН в Донбассе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о необходимости вооружить миротворцев ООН в Донбассе являются попыткой переформулировать Минские соглашения. Об этом заявил политолог, член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш в интервью RT.
Коктыш также подчеркнул, что инициатива Габриэля по расширению полномочий миротворцев в Донбассе юридически не реализуема без согласия России как постоянного члена Совбеза ООН.
Ранее Габриэль заявил, что в Донбасс необходимо ввести миротворцев ООН, которые должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса.
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