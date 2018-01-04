Эксперт оценил идею МИД Германии вооружить миротворцев ООН в Донбассе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о необходимости вооружить миротворцев ООН в Донбассе являются попыткой переформулировать Минские соглашения. Об этом заявил политолог, член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш в интервью RT.

Он отметил, что подобные заявления говорят об очевидном давлении на Берлин со стороны Вашингтона. По словам эксперта, Германия как гарант Минских соглашений должна была настаивать на выполнении Киевом договоренностей. Однако Берлин "оказывается в фарватере" политики США, которые делают ставки на размораживание конфликта в Донбассе.

Коктыш также подчеркнул, что инициатива Габриэля по расширению полномочий миротворцев в Донбассе юридически не реализуема без согласия России как постоянного члена Совбеза ООН.

Ранее Габриэль заявил, что в Донбасс необходимо ввести миротворцев ООН, которые должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса.

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