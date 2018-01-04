Бездомный вынес из парижского аэропорта порядка полумиллиона евро

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже не 300 тысяч евро, как считалось ранее, а почти полмиллиона, пишет газета Parisien.

Ранее СМИ сообщили, что бездомный вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голь в Париже. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина копался в мусорных баках близ офиса компании Loomis, занимающейся операциями с наличными деньгами. Вдруг он заметил, что дверь компании не заперта. Через несколько минут он вышел с двумя большими пакетами, полными денег.

"Компания Loomis пересчитала украденную сумму и выяснила, что вор взял не 300 тысяч евро, а 490 тысяч евро", — сообщил источник издания.

По словам источника, следствие установило, что кражу совершил выходец из Северной Африки. Предположительно, он уже уехал Бельгию или другую европейскую страну, откуда на самолете смог вернуться на родину или "начать жизнь заново".