Сеул будет в тесном контакте с Вашингтоном при налаживании диалога с КНДР

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул намерен поддерживать тесное взаимодействие с США в деле налаживания диалога с КНДР и что любые межкорейские переговоры неотделимы от усилий союзнических сил по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова.

По информации агентства Ренхап, такое мнение она высказала в ходе встречи с действующим послом США в Южной Корее Марком Кнаппером и командующим дислоцированными в стране американскими войсками генералом Винсентом Бруксом.

"Как вы знаете, мы отвечаем на новогоднее послание КНДР, что подало сигналы к диалогу в первую очередь из-за их намерения приехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане. По мере продвижения вперед мы будем держать тесный контакт с вами… Предстоит немалая работа, которая будет требовать тесного взаимодействия", — цитирует агентство слова Кан Гён Хва.

В то же время глава южнокорейского МИД подчеркнула, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин "дал ясно понять, отвечая на послание КНДР", что межкорейские переговоры "неотделимы от совместных усилий по урегулированию ситуации на фоне ракетных и ядерных угроз КНДР".

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей, об этом заявил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио. Днем того же дня представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.

Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея хранила молчание в течение суток, а затем прозвучало заявление об открытии "горячей линии".