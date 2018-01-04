В ЛНР вторые сутки сохраняется режим тишины, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (13)

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Вторые сутки Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не фиксирует нарушений перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки, обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. "Новогоднее" перемирие соблюдалось", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.

В ведомстве уточнили, что со 2 на 3 января режим тишины со стороны ВСУ также не нарушался, и подчеркнули, что подразделения Народной милиции строго придерживаются объявленного перемирия.