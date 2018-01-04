СМИ: США при Трампе приняли рекордно низкое число беженцев за год

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США за год президентства Дональда Трампа приняли 29 тысяч беженцев, что стало рекордно низким показателем уровня 2002 года, когда в связи с терактами 11 сентября действовали серьезные миграционные ограничения, сообщает издание USA Today со ссылкой на данные Госдепартамента.

"Со дня инаугурации до 31 декабря его (Трампа — ред.) администрация приняла 29022 беженца, самое маленькое количество по крайней мере с 2002 года", — отмечает издание.

Приблизительно такое же число мигрантов, допущенных в США, было зафиксировано в 2002 году, когда в страну прибыли 29468 человек. Тогда США замедлили все пути легальной миграции после терактов 11 сентября 2001 года.

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.