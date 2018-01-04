МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перекрыла главную линию снабжения хуситов между городами Таиз и Ходейда в Йемене, передает Эмиратское агентство новостей WAM.

Как сообщил источник в вооруженных силах ОАЭ, в ходе операции также были уничтожены несколько десятков повстанцев-хуситов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с повстанцами из "Ансар Алла".