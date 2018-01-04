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Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД, сообщили СМИ

05:0604.01.2018
(обновлено: 05:32 04.01.2018)
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© AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, подписав в декабре законопроект о национальной обороне, одобрил разработку ракеты, нарушающей условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, пишет журнал Time.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРК БУК-М2Э
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бюджет проекта мобильной крылатой ракеты наземного базирования составляет 25 миллионов долларов. Новая разработка, как отмечается в статье, должна стать прямым ответом на "развертывание" Россией собственных ракет, "противоречащих" договору.

Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что разработка нарушает условия договора РСМД. "В законопроекте от министра обороны требуется потратить миллионы долларов на разработку неядерной мобильной ракеты, которая будет противоречить условиям договора, если ее начнут испытывать, производить или развертывать", — заметил он. По мнению директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, новая американская ракета увеличивает вероятность того, что Россия ответит официальной денонсацией договора.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)
© РИА Новости / Антон Денисов
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В минувшем декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год. Документом, в частности, выделяются 4,4 миллиарда долларов на противоракетную оборону, в том числе на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США. Также продлевается запрет на сотрудничество с российским Министерством обороны, а на Трампа возлагается обязанность информировать конгресс о любых возможных договоренностях с Москвой по урегулированию в Сирии.

Одним из наиболее важных для российско-американских отношений положений бюджета стал раздел, предусматривающий финансирование научных разработок в области ракет средней и меньшей дальности. Конгресс принял такое решение, мотивируя его необходимость якобы нарушениями Россией положений двустороннего договора, заключенного в 1987 году. В общей сложности выделяется 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования.

В том же месяце глава Белого дома одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва считает, что администрация США безосновательно думает над новыми санкциями против России в связи с договором РСМД, и надеется, что Вашингтон воздержится от санкций.

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