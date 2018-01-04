СМИ: число жертв ДТП с автобусом в Перу возросло до 51 человека

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших в аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу увеличилось до 51 человека, сообщает издание Clarin со ссылкой на официальные источники.

Ранее сообщалось о 48 погибших. По данным издания, еще шесть человек пострадали.

Столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в среду в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.