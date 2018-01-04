Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на выборах 2016 года и поручил расследование министерству внутренней безопасности США, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы Белого дома.
"Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования. Я не хочу участвовать в бесконечных судебных битвах за счёт налогоплательщиков. Так что сегодня я подписал исполнительный указ, которым распустил комиссию, а также поручил министерству внутренней безопасности изучить данные вопросы и определить, как действовать дальше", — заявил Трамп.
В США проведение выборов находится в ведении местных властей. Трамп после выборов, на которых он неожиданно одержал победу, заявил, что его сопернику Хиллари Клинтон приписали миллионы фальшивых голосов. Данных в поддержку этих заявлений Трамп не привел. Власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.