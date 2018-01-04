СМИ: министр обороны Перу покинул свой пост

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр обороны Перу Хорхе Ньето Монтесинос решил подать в отставку, сообщает издание Comercio.

Как отмечает издание, Монтесинос высказал желание покинуть пост президенту страны Педро Кучински 23 декабря. Официально о его отставке стало известно в среду.

Издание отмечает, что Монтесинос стал третьим членом правительства страны, подавшим в отставку за последние две недели. Помимо него, ранее свои посты оставили министр культуры Сальвадор дель Солар и глава МВД Карлос Басомбрио.