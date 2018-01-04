В США турецкого банкира обвинили в попытке обойти санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заместитель гендиректора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмет Хакан Атилла признан виновным жюри присяжных в США в попытке помочь Ирану обойти санкции США, сообщил в заявлении и.о. федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

"У иностранных банков и их работников есть выбор: вы можете сознательно помогать Ирану и другим странам под санкциями уклоняться от законов США, либо же вы можете быть частью международного банковского сообщества, которое ведет транзакции в долларах США. И то и другое делать не получится", — заявил Ким.

Власти США в марте текущего года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы осуществить эту сделку. Зарраб также дал показания против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Также по делу проходит еще семь человек.

Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.