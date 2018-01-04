В Финляндии началась повторная двухдневная забастовка банковских работников

ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв — РИА Новости. Повторная двухдневная забастовка работников банковской сферы началась в Финляндии в четверг, предыдущая, прошедшая ровно неделю назад, как и ожидалось, не принесла успеха на переговорах между профсоюзом и работодателями, сообщает крупнейшая профсоюзная организация работников частного сектора Финляндии Pro.

Основным предметом спора между профсоюзом, в котором состоит около 20 тысяч человек, и работодателями стал режим работы в выходные дни.

"Все возможные проблемы с интернет-банкингом не будут устраняться во время забастовки", — говорится в сообщении профсоюза. Это стало единственным отличием повторной забастовки от предыдущей, когда также были закрыты все банковские отделения в стране, а некоторые услуги, например, телефонная служба поддержки клиентов, оказывались с задержкой.

В акции принимают участие работники всех крупнейших банков страны: Nordea, OP, Handelsbanken, Danske Bank, S-Pankki, POP Pankki и другие.

В профсоюзе ожидают, что забастовка для большинства клиентов пройдёт незаметно.