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Как Национальный архив Британии потерял документы о "русском вмешательстве"

08:0004.01.2018
021004
© Фото : Nick CooperЗдание Национального архива ВеликобританииЗдание Национального архива Великобритании
© Фото : Nick Cooper

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Правительство Соединенного Королевства признало утрату тысяч документов, полученных государственными ведомствами из Национального архива страны. Среди них — свидетельства самых противоречивых эпизодов британской истории XX века, в том числе так называемое "письмо Зиновьева" — знаменитая фальсификация, ставшая поводом для обвинений Советской России во вмешательстве в британские дела еще в 1920-е годы. О том, как и какие архивные дела теряют в Великобритании, — в материале РИА Новости.

Дежавю о "российском вмешательстве"

Война с Фолклендами, многолетняя борьба с сепаратистами Северной Ирландии, деятельность британской Компартии в годы холодной войны, экспроприация Соединенным Королевством денег со счетов Российской империи в британских банках в 1917 году — пропали и отдельные документы, и целые тома. Кануло в неизвестность скандально знаменитое "письмо Зиновьева", из-за которого в середине 1920-х произошла смена британского кабинета.

Лондон. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
Из архивов Британии пропали тысячи документов, в том числе письмо Зиновьева

Тогда, 25 сентября 1924 года, за четыре дня до парламентских выборов газета Daily Mail опубликовала послание в ЦК Компартии Великобритании, якобы подписанное председателем III Интернационала Григорием Зиновьевым. В нем лидер Коминтерна призывал английских коммунистов содействовать укреплению отношений с правительством большевиков и активизировать подрывную работу в армии и на флоте, готовить собственные кадры для грядущей гражданской войны, провозглашал курс на вооруженную борьбу с буржуазией. Предлагал создавать ячейки "во всех войсковых частях, а также на фабриках, изготовляющих вооружение".

Возник дипломатический скандал, а первый в британской истории лейбористский кабинет Рамсея Макдональда вынужден был уйти в отставку. Ни сам Зиновьев, ни советское правительство подлинность письма не признали, однако министр иностранных дел Великобритании Остин Чемберлен продолжал настаивать, обвиняя Советскую Россию во вмешательстве во внутренние дела королевства и подстрекательстве к беспорядкам в стране. Отношения между государствами оказались испорчены на долгие годы, Москва тогда лишилась кредитов на восстановление экономики, не было ратифицировано англо-советское торговое соглашение.

И лишь в конце XX века британским историкам удалось доказать, что "письмо Зиновьева" на самом деле было фальшивкой. Причем, вероятно, организованной британской же разведкой, которая могла действовать в интересах министра по делам колоний и канцлера казначейства, будущего премьера Уинстона Черчилля.

Весь том архивного дела, включая оригинал самого письма, пропал. Произошло это после того, как МВД Великобритании запросило данные материалы из архива. При каких обстоятельствах случилась пропажа и куда делись документы, Хоум-офис так и не объяснил.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОтряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год. Из фондов ЦГАКФФД СССР
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Отряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год. Из фондов ЦГАКФФД СССР

Историческая ценность

"Само по себе "письмо Зиновьева" особой ценности не представляет. Оно стало предметом большого скандала, оказалось фальсификацией, но вполне могло быть и подлинным, поскольку отражало реальные намерения и советской политики, и Коминтерна. Такого рода послания, нацеленные на "мировую революцию", рассылались коммунистам самых разных стран мира. Так что сей документ ничего нового к той ситуации не добавляет", — считает доктор исторических наук Сергей Волков.

По его словам, реальную ценность могут иметь те исторические документы, изучение которых способно что-то изменить сегодня или в будущем. Например, документы о конфискации денежных средств с российских счетов в годы революции, которые также утеряны, могли бы пролить свет на то, каких именно сумм тогда лишилась Россия по воле британских властей. И, возможно, в перспективе дать повод потребовать их возврата.

"Изучение нюансов, связанных с этим посланием, приведшим к таким серьезным политическим катаклизмам, представляет большой исторический интерес, тем более что его происхождение до конца не выяснено до сих пор", — не соглашается с коллегой научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Работа радиостанции Эхо Москвы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Хотя речь идет всего лишь об "оригинале фальшивки", но этот документ тем не менее очень интересен ученым, утверждает он. Анализ этого письма мог бы помочь понять, насколько топорно или, наоборот, изящно была выполнена фальсификация, установить ее изначальных авторов и докопаться до других любопытных деталей.

Изъятия из истории

Документы из британского Национального архива пропадают и целыми томами, и выборочно. Скажем, исчезло целых три тома, касающихся военных соглашений империи с получившей независимость от нее Малайей в конце 1950-х годов — незадолго до того, как обе страны вступили в войну с Индонезией.

В 2015-м чиновники МИД удалили несколько документов из архивного дела, касающегося убийства в 1978 году болгарского журналиста-диссидента Георгия Маркова. На мосту Ватерлоо в центре Лондона он получил от прохожего укол иглой, отравленной рицином, из шприца, встроенного в зонтик. После того как британские СМИ подняли скандал по поводу изъятия документов из публичного доступа, Форин-офис вернул их в архив. Но не все — часть так и исчезла неизвестно куда. От каких-либо разъяснений на данный счет МИД отказался.

CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman / Здание Хоум-офиса МВД Великобритании в Лондоне
CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman /
Здание Хоум-офиса МВД Великобритании в Лондоне

Как пишут британские СМИ, изъятие ведомствами документов из Национального архива в Великобритании — обычная практика. Так, в 2011 году правительственные учреждения получили 9308 архивных томов, на следующий год 7122 и еще через год — 7468. Национальный архив постоянно напоминает, что документы давно пора вернуть, однако законных оснований, обязывающих чиновников Уайтхолла выполнить эти требования, нет.

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ведомства предпочитают аккумулировать у себя архивные документы, обнародование которых они считают нежелательным. Особенно отличается этим внешнеполитическое ведомство: по данным британских СМИ, Форин-офис собрал у себя в особом хранилище 1,2 миллиона томов исторических материалов. Это выяснилось во время судебного разбирательства по иску группы пожилых кенийцев, которые в 1950-е годы были задержаны и подверглись насилию у себя на родине при подавлении мятежа Мау-Мау. Документы колониальной эпохи — вообще очень чувствительная для дипломатов тема, и немало материалов этого периода они предпочитают держать втайне.

Министерство обороны также удерживает у себя многие архивные документы — в частности, касающиеся продаж вооружений Саудовской Аравии и операций британского спецназа в Индонезии, когда применялись жесткие методы допроса. Проще говоря, пытки.

В Соединенном Королевстве утаивание архивных документов, которые по истечении определенного срока хранения подлежат обнародованию, противоречит закону о свободе информации.

© Daily MailСтраница газеты Daily Mail за 25 сентября 1924 года, с посланием в ЦК Компартии Великобритании, якобы подписанное председателем III Интернационала Григорием Зиновьевым
© Daily Mail
Страница газеты Daily Mail за 25 сентября 1924 года, с посланием в ЦК Компартии Великобритании, якобы подписанное председателем III Интернационала Григорием Зиновьевым

"Обычная практика"?

В принципе, сохранение в тайне материалов, относящихся к определенным эпизодам истории, — достаточно распространенная практика для многих стран, поясняет Сергей Волков. Российский МИД до сих пор хранит в секрете некоторые дипломатические документы дореволюционного периода — именно потому, что они могут спровоцировать какие-либо нежелательные эксцессы даже сейчас.

"Однако очень странно узнавать о подобной ситуации в Великобритании. Эта страна неоднократно не стеснялась раскрывать даже самые мрачные страницы своей истории. Потому я склонен предполагать, что речь скорее идет о частной инициативе каких-то лиц, не желающих быть скомпрометированными или защищающих память о своих предках либо историю своего ведомства", — говорит Сергей Волков.

Вестминстерский дворец. Архивное фото
© Фото : Mgimelfarb
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Сами по себе порядки и практики оборота архивных документов в России и Великобритании заметно различаются, причем не в пользу англичан, утверждает Александр Дюков. В России ведомства, научно-исследовательские или образовательные учреждения также часто получают документы из государственных архивов. Но для этого существуют строгие правила, позволяющие четко отследить движение этих материалов, которые в конце концов всегда возвращаются в госархивы.

CC BY 3.0 / The National Archives (UK) / Работа с документами в Национальном архиве Великобритании
CC BY 3.0 / The National Archives (UK) /
Работа с документами в Национальном архиве Великобритании

В ряде случаев может производиться и уничтожение архивных документов — скажем, по причине их малозначительности или потому, что они носят дублирующий характер. Но для этого должны быть представлены очень серьезные основания и существует своя определенная процедура.

"По рассказам коллег, которым приходилось работать в британских архивах, могу сказать, что порядка там намного меньше, чем в наших, — рассказывает Александр Дюков. — Скажем, у нас документы хранятся подшитыми, каждая папка содержит внутреннюю опись материалов. В Соединенном Королевстве это просто коробки с бумагами безо всяких описей. У нас так хранятся только неразобранные документы, которые, как правило, никому не выдаются".

Историк полагает, что ставшие систематическими пропажи материалов из Национального архива Великобритании прежде всего связаны с самой организацией архивного дела в стране. А уж затем — с намеренным их изъятием и уничтожением.

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