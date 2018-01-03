В Киеве живодеры взорвали собаку петардой

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В одном из районов Киева нашли собаку, к хвосту которой привязали и взорвали петарду. Об этом сообщает организация "Команда спасения животных в Киеве" в Facebook.

По информации зоозащитников, 1 января жители киевского Академгородка услышали звук взрыва петарды, а после увидели крупную собаку, которая "рухнула в подвал". Сначала киевляне подумали, что животное испугалось громкого звука и потому убежало от места взрыва.

"Но на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал", — говорится в сообщении "Команды спасения животных в Киеве".

Как отмечает организация по защите животных, "взрывом почти полностью оторван хвост, повреждены внутренние органы".

В этот же день зоозащитники объявили сбор средств на лечение собаки в социальной сети. Животное прооперировали, однако оно не выжило.

"По словам ветеринара Екатерины, которая была на смене, еще ночью собака попила немного воды, а через несколько часов дыхание прекратилось", — написали сотрудники организации в Facebook.