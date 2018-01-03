Белый дом обвинил Бэннона в непоследовательности по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом обвинил экс-советника президента США Стивена Бэннона в непоследовательности по "российскому делу".

Пресс-секретаря президента США Сару Сандерс спросили, как она прокомментирует заявления Бэннона в готовящейся к печати книге, что встреча сына Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой была "предательством". Сандерс ответила на это, что считает подобное высказывание "просто смешным".

Кроме того, Сандерс напомнила, что сам Бэннон в телеинтервью называл расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы в США "полным фарсом".

"Так что если кто и непоследователен, то это он (Бэннон — ред.)", — сказала Сандерс.

На вопрос о том, встречался ли сам Трамп с Весельницкой, Сандерс ответила, что тот не встречался с российским юристом и ничего не знал о факте встречи.

Президент США Дональд Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.