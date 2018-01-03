Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек

ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек, один человек погиб, сообщает в среду МВД Франции.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.

"Что касается людей — один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 — легкие", — говорится в заявлении ведомства.

К настоящему времени без электроснабжения остаются 35 тысяч домохозяйств.

Storm Eleanor wreaks havoc across western Europe, hitting France, Switzerland, Germany, Britain and Ireland https://t.co/uADrQoOlbD pic.twitter.com/rT5UJ6VMNH — TRT World (@trtworld) 3 января 2018 г.

​

Ожидается, что непогода, обрушившаяся накануне на северо-запад Франции, продолжит наносить урон. "В ближайшие 24 часа скорость порывов ветра может достигнуть 180 км/ч в Альпах и 200 км/ч на Корсике", — отмечают в МВД. В горных массивах прогнозируют снегопады, за которыми могут последовать сходы лавин.

Согласно данным метеорологической службы Франции, в 20 департаментах страны объявлен повышенный — оранжевый — уровень предупреждения в связи с неблагоприятными погодными условиями.