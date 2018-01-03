Атлантическое побережье США готовится к снегопадам, бурям и сильным холодам

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры ожидаются в ближайшие дни на атлантическом побережье США, сообщила в среду в бюллетене Национальная метеорологическая служба.

Холод пришел на восточное побережье уже около недели назад, однако в среду вечером и в четверг ситуация усугубится, предупреждают синоптики. В частности, от Новой Англии до средней части атлантического побережья ожидаются сильные снегопады. На юго-восточном побережье США также возможен снег и так называемый ледяной дождь, вызывающий гололед.

При этом снег ожидается в южных штатах, где он встречается крайне редко, например, во Флориде. В столице Флориды Таллахасси уже прошел первый снег с 1989 года.

В столице страны Вашингтоне, который расположен в субтропической зоне неподалеку от атлантического побережья, в четверг утром ожидается снег. Температура прогнозируется минусовая до начала следующей недели, причем ночью будет до минус 13 градусов по Цельсию. Благодаря влажности и обычному зимой сильному ветру такие температуры в Вашингтоне ощущаются как двадцатипятиградусные морозы в Москве.

Северные штаты США привычны к снегопадам и обычно располагают большим количеством снегоуборочной техники. Начиная от Вашингтона и южнее снег становится явлением непривычным и может вызвать транспортный коллапс.