Вице-президент Эквадора окончательно снят с должности, пишут СМИ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что осужденный за коррупционную деятельность вице-президент Хорхе Глас окончательно снят со своей должности, сообщает издание Conversacion.

"Вчера в полночь согласно конституции снят с должности вице-президент республики Хорхе Глас", — приводит издание слова Морено.

Президент отметил, что пока еще не представил парламенту кандидатов для замены Гласа на должности вице-президента.

В середине декабря суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллиона долларов за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов". Сам Глас ранее заявлял, что не намерен скрываться от правосудия, так как считает себя невиновным.

Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год.

В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.