Вице-президент Эквадора окончательно снят с должности, пишут СМИ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что осужденный за коррупционную деятельность вице-президент Хорхе Глас окончательно снят со своей должности, сообщает издание Conversacion.
"Вчера в полночь согласно конституции снят с должности вице-президент республики Хорхе Глас", — приводит издание слова Морено.
Президент отметил, что пока еще не представил парламенту кандидатов для замены Гласа на должности вице-президента.
В середине декабря суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллиона долларов за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов". Сам Глас ранее заявлял, что не намерен скрываться от правосудия, так как считает себя невиновным.
В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.
Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.