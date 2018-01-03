В Швейцарии в результате шторма пострадали более 15 человек

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Зимний шторм "Бурглинд" с ураганным ветром обрушился на Швейцарию в среду, 16 человек пострадали, пишет газета Tagblatt.
В кантонах Аргау, Люцерн, Берн и Золотурн шесть водителей и пешеходов пострадали в результат падения деревьев из-за урагана. Двух пожилых жителей кантона Невшатель сдуло сильным порывом ветра.
Из-за шторма в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, отменены и перенесены несколько десятков авиарейсов. В результате непогоды почти 100 тысяч домов остались без электричества.