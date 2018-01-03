Климкин рассказал, зачем Киеву американское оружие

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны ополченцев, но не для эскалации конфликта на востоке Украины, сообщает сайт украинского телеканала NewsOne.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов, и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению градуса конфликта", — сказал Климкин на пресс-конференции в среду.

Министр отметил, что решение Трампа о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения несет как символический, так и практический характер.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.