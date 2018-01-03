В Иране во время акций протеста задержали гражданина европейской страны

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Иранские правоохранители задержали гражданина одной из европейских стран во время акций протеста на западе страны, передает агентство Tasnim.

"Задержан европейский гражданин в городе Боруджерд во время участия в демонстрациях и руководства мятежниками", — заявил глава суда города Хамид Реда Абу аль-Хосни.

Из какой именно страны прибыл европеец, не уточняется.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.