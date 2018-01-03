ФРГ скептически относится к поставкам оружия Украине, заявил глава МИД

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Германия скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве в среду.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"Если чего-то много в этом регионе (в Донбассе — ред.), то это вооружения… Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта, но мы все-таки достаточно далеко от этого конфликта… Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", — приводит слова немецкого министра украинское информагентство УНИАН.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.