Макрон вооружится законом для борьбы с фейковыми новостями

ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду с новогодним обращением перед журналистами, рассказал о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в интернете.

Он отметил, что текст этого законопроекта, направленного на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний, будет представлен в ближайшие недели.

В речи перед примерно тремя сотнями сотрудников СМИ, собравшимися в Елисейском дворце, французский лидер рассказал о своем видении ситуации с журналистами и со свободой прессы в мире. Он напомнил о числе погибших при выполнении редакционных заданий журналистов, а также о тех коллегах, которые были помещены под стражу в разных странах.

Также он затронул вопрос свободы СМИ, отметив, что "свобода прессы — это не какая-то специальная свобода, но самое высокое выражение свободы". По его словам, свободу прессы не соблюдают в ряде стран, "даже в Европе", в частности — в России и Турции.

Макрон в среду впервые провёл новогоднюю встречу с журналистами. Его предшественник Франсуа Олланд в последние годы своего президентства не следовал этой давней традиции.