Глава МИД Украины заявил, что в Донбассе нет реального перемирия

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет, по его словам, за последние дни погибли трое и ранены 15 украинских силовиков. Об этом Климкин заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

"Я детально рассказал Зигмару (Габриэлю), какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, у нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов… Мы потерял трех наших воинов, 15 ранены", — сказал глава МИД Украины.

Климкин также назвал "провокационным шагом" вывод российских военных из состава СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня).

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.