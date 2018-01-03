МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который во время выступления забыл, как будет по-украински "звездное небо". Ролик с речью градоначальника опубликован на YouTube.

Выступая на Софийской площади, Кличко обратил внимание жителей столицы на "километры гирлянд", которыми украшен Киев. При этом мэр города употребил словосочетание собственного сочинения: "зіркове нібо". Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся на площади киевлян.

На записи видно, что мэр растерялся, услышав реакцию публики. Через несколько секунд он услышал подсказку и поправился, сказав "небо". Однако это не сильно исправило положение, так как по-украински грамотно было бы сказать "зоряне небо".

Запись с выступлением градоначальника стала предметом насмешек в соцсетях.

В частности, один из пользователей Facebook назвал бывшего боксера "птицей говоруном", а другой комментатор — "гороховым шутом".

"Я бы уже три года назад после первого ляпа сидел дома и не позорился", — написал еще один пользователь.

В обсуждении к видео также выразили мнение, что самое страшное не то, что Кличко путается в словах. "Страшно то, что он путается в делах, и это отражается на столице", — говорится в одном из комментариев.

Некоторые пользователи объяснили оговорку Кличко его нетрезвостью. "Чего вы смеетесь? Ну выпил человек по случаю праздника", — прокомментировал ролик Андрей Тымчук.

Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться "к земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.