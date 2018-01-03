Генсек ООН приветствует открытие каналов связи между КНДР и Южной Кореей

ООН, 3 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал открытие канала связи между Южной и Северной Кореей, заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь приветствует открытие межкорейского канала связи. Мы остаемся привержены обеспечению выполнению резолюций Совета Безопасности по денуклеаризации Корейского полуострова и надеемся, что усиление дипломатических инициатив поможет достичь той цели", — сказал Хак журналистам в среду.

Представитель ООН подчеркнул, что "наличие диалога между КНДР и Южной Кореей — всегда хорошее развитие ситуации".

Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея хранила молчание в течение суток, а затем прозвучало заявление об открытии "горячей линии". По заявлению министерства по делам объединения, канал связи восстановил работу в среду утром.