Порошенко считает, что 2017 год стал переломным в реформировании страны

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что 2017 год стал переломным в реформировании страны, а худшее в украинской экономике уже в прошлом.

"Худшее в украинской экономике уже в прошлом. Мы не просто выстояли, несмотря на войну, но и заложили основу для устойчивого развития… 2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским", — написал президент в среду в Twitter.

Ранее в среду посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти подтвердить свою приверженность искоренению коррупции и создать в стране антикоррупционный суд.