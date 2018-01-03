КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что 2017 год стал переломным в реформировании страны, а худшее в украинской экономике уже в прошлом.
"Худшее в украинской экономике уже в прошлом. Мы не просто выстояли, несмотря на войну, но и заложили основу для устойчивого развития… 2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским", — написал президент в среду в Twitter.
Ранее в среду посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти подтвердить свою приверженность искоренению коррупции и создать в стране антикоррупционный суд.
2017 став переломним у реформуванні країни. Медична, пенсійна, освітня – реформи, які впровадять принципові зміни в житті українців та наблизять стандарти життя до європейських. pic.twitter.com/aKSCuVoBKf— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 января 2018 г.