Израильские военные зафиксировали третий за день пуск ракеты из Газы

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

Сотрудники пограничной службы Израиля во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Израильские военные зафиксировали еще один, третий за день пуск ракеты со стороны сектора Газа по территории еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был осуществлен пуск третьей ракеты из сектора Газа по израильской территории", — говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте армейской пресс-службы.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о двух пусках ракет по израильской территории. В обоих случаях сирены тревоги не сработали.

Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

