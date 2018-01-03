КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказал бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите на Украине.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, чтобы не допустить экстрадиции политика в Грузию. Ведомство отказало в его рассмотрении на том основании, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине лично, однако ему вновь отказали.

"В удовлетворении иска отказать", — сказала судья Татьяна Скочок на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, подтверждающего легальность его пребывания в стране. Этот документ гарантирует, что экс-президента Грузии не могут экстрадировать до рассмотрения в суде жалобы на отказ в предоставлении ему дополнительной защиты, утверждают адвокаты Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.