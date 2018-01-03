Кнессет принял в предварительном чтении проект о смертной казни террористам

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам.

"Большинством в 52 голоса против 49 пленум кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам", — говорится в сообщении на официальном сайте парламента.

Отмечается, что для вынесения приговора о смертной казни за совершение терактов не будет требоваться единогласное решение судей, но будет достаточно большинства судей каждой судебной инстанции.

Такой приговор не сможет быть отменен или смягчен.

Перед голосованием выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, высказавшись в поддержку документа.

"Есть крайние случаи, когда люди совершают ужасные преступления, за которые они должны быть приговорены к смертной казни", — подчеркнул Нетаньяху. Он добавил, что поддерживает вынесение приговора о смертной казни тем, кто совершил террористическую атаку как в отношении еврейских граждан, так и в отношении палестинских семей.