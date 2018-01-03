Командующий КСИР заявил, что "смута 2017 года" в Иране закончена

ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута 2017 года в стране закончена безуспешно для демонстрантов — передал его слова информационный портал КСИР.

В крупных городах по всему Ирану, среди которых Тегеран, Мешхед, Решт и Исфахан, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что митинги вызваны внутренними проблемами в стране. Кроме того, по его словам, не обошлось без подстрекательства со стороны других государств.

"Объявляю о провале смуты 2017 года <…>. Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек", — заявил Джаафари.

Командующий также обвинил Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд в отдаче приказа террористам группировки ИГ* проникнуть на иранскую территорию. "США, Израиль и Саудовская Аравия отдали приказы ИГ* войти на территорию Ирана для ведения подрывной деятельности", — заявил Джаафари.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.