Жительница США получила пулю во время прямого эфира в Facebook

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американка получила огнестрельное ранение во время прямого эфира в Facebook. Об этом сообщает WGN9.

Инцидент произошел в Чикаго, неподалёку от парка Вашингтон. По информации телеканала, 27-летняя американка вела прямую видеотрансляцию в социальной сети, во время которой поссорилась с другой женщиной, сидевшей в припаркованной машине. После непродолжительной словесной перепалки автоледи выстрелила девушке в ногу. Пострадавшая не стала прерывать онлайн-эфир. Как выяснилось, она была знакома с нападавшей.

Момент выстрела не попал в кадр, однако правоохранительные органы подтвердили подлинность видеозаписи, сообщает WGN9. Местная полиция занимается поиском женщины, совершившей нападение.

Пострадавшая находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильное.