В Индии двух пилотов отстранили от работы после ссоры во время рейса

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Индийская авиакомпания Jet Airways до окончания расследования отстранила от работы двоих пилотов, которые поссорились в кабине во время рейса из Лондона в Мумбаи 1 января, сообщает местная газета Times of India со ссылкой на источники и представителя перевозчика.
На борту самолета во время происшествия находились 324 пассажира и 14 членов экипажа.
Перевозчик подтвердил факт инцидента, заявив, что "между членами экипажа, находившимися в кабине пилотов, произошло недопонимание". "Авиакомпания сообщила об инциденте в Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) и исключила участвовавших в нем членов экипажа из графика полетов до окончания внутреннего расследования", — сообщил официальный представитель перевозчика.
Главное управление гражданской авиации Индии распорядилось начать расследование инцидента и до его окончания "приостановило действие лицензии второго пилота".