Трамп пообещал оказать поддержку народу Ирана, когда "придет время"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку, когда "придет время".

"Выражаю уважение к иранскому народу, так как он борется за то, чтобы избавиться от коррумпированных властей. США окажут вам огромную поддержку, когда придет время", — написал Трамп в Twitter.

С 28 декабря в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, проходят массовые акции социального протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что демонстрации вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств.

В ходе акций уже произошли столкновения, которые закончились кровопролитием. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.