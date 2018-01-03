ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Некоторых из задержанных в ходе протестов в Иране подозревают в шпионаже в пользу иностранных государств, большинство других предстанут перед судом за подстрекательство к волнениям и порчу имущества, сообщил РИА Новости источник в суде Тегерана.

"Начаты первые следственные действия с задержанными в ряде городов Ирана, их дела передадут позднее в суд… Большинство обвинений выдвигаются за подстрекательство к волнениям, порчу частного и государственного имущества, однако некоторых обвиняют в шпионаже в пользу иностранных государств", — сказал собеседник агентства.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.