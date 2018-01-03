Саакашвили заявил, что Порошенко и Путин "сговорились" против него

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в сговоре с российским коллегой Владимиром Путиным против него.

"Источник из администрации президента сообщал мне о том, что готовится лишение меня гражданства, потом мой арест. Теперь этот же источник сообщил, что 21 декабря был разговор Путина и Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла обо мне и о том, чтобы дать приказ (бизнесмену Сергею — Прим. ред.) Курченко что-то подтвердить или дать какие-то показания на меня", — заявил Саакашвили, слова которого приводит пресс-служба его партии.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировал предприниматель Сергей Курченко из окружения экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, протесты направлены на свержение государственной власти.

Генпрокурор продемонстрировал на пресс-конференции и в парламенте записи телефонных разговоров, где якобы фигурируют Саакашвили, Курченко и другие лица. Сам экс-президент Грузии назвал эти обвинения ложными. При этом один из его соратников призвал отдать записи на экспертизу в Великобританию или США.

Саакашвили попытались задержать в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора Одесской области отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день стражи порядка явились в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером. После этого политика привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, он остался на свободе. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.