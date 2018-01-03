Глава УВКПЧ ООН призвал Тегеран не провоцировать волнения

ЖЕНЕВА, 3 янв — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призвал власти Ирана урегулировать волнения в стране с особой осторожностью, не разжигая беспорядки, а также расследовать все случаи совершенного насилия, говорится в заявлении главы управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), распространенном пресс-службой ведомства.

"Власти Ирана должны уважать права всех демонстрантов и заключенных, включая их право на жизнь, а также гарантировать их безопасность. Необходимо провести тщательные, беспристрастные и независимые расследования всех случаев насилия, которые имели место. Кроме этого, власти страны должны предпринять усилия для обеспечения того, чтобы иранские силы безопасности отвечали на протесты пропорционально и только в случае крайней необходимости, полностью соблюдая международное законодательство", — заявил он.

Глава УВКПЧ ООН подчеркнул, что Тегеран должен "с особой осторожностью разбираться с волной протеста, которая идет по стране, чтобы не разжигать дальше насилие и беспорядки", как это произошло в 2009 году. По его словам, в ходе протестов в Иране погибло свыше 20 человек, в том числе 11-летний мальчик, еще сотни людей были арестованы.

Он подчеркнул, что граждане Ирана, которые вышли на улицы, заслуживают того, чтобы их услышали, а проблемы, о которых они заявляют, должны решаться путем диалога.

Зейд Раад аль Хуссейн призвал власти Ирана освободить всех незаконно удерживаемых протестующих, которые получили наказание за выражение своей позиции. "Мирные протесты не должны становиться преступлением. Это легитимная часть демократического процесса", — добавил глава УВКПЧ ООН.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.