МЧС доставило первую партию гуманитарной помощи на Филиппины

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи на Филиппины, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня во исполнение поручения правительства Российской Федерации в Республику Филиппины морским судном доставлено 25 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

Морское судно с гуманитарным грузом вышло из порта Владивостока 1 декабря 2017 года.

"В пути находятся еще две партии гуманитарного груза, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря 2017 года", — сообщили в МЧС.

Всего на Филиппины планируется доставить гуманитарный груз весом более 495 тонн, это продукты питания и пиломатериалы.

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин в конце декабря, составило по меньшей мере 200 человек. Как стало известно ранее, действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек.