Израильские военные зафиксировали ещё один пуск ракеты из Газы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Израильские военные зафиксировали второй пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, падение не израильской территории не установлено, сообщает пресс-служба армии.

"Некоторое время назад зафиксирован ещё один пуск ракеты из сектора Газа по пустынной территории Израиля. Падение на израильской территории пока не зафиксировано. Идёт проверка", — сообщается в Twitter армии.

Ранее пресс-служба армии уже сообщала о пуске ракеты по израильской территории. Предположительно снаряд упал в районе Ашкелона.

В обоих случаях сирены тревоги не сработали.

Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.