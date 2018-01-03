СМИ узнали, что Иран может разблокировать Telegram и Instagram 5 января

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Иранские власти могут снять блокировку мессенджера Telegram и социальной сети Instagram 5 января, сообщает агентство IRNA.

"Фильтрация двух упомянутых социальных сетей, вероятно, будет прекращена в пятницу", — цитирует агентство члена парламентского комитета по безопасности и международной политике Алирезу Рахими.

Ранее из Ирана поступили сообщения о том, что власти на фоне протестов заблокировали некоторые сайты и социальные сети, в том числе Instagram и Telegram. Министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявлял, что сети отключены временно, и позднее призвал блокировать каналы террористов в сети. По его словам, "если руководство Telegram не уважает иранские требования", мессенджер может быть запрещен на иранской территории. Блокировку сервисов осудил президент США Дональд Трамп, назвав это "закрытием интернета".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.