На Украине повредили памятник участникам конфликта в Донбассе

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Неизвестные повредили в городе Константиновка Донецкой области памятник участникам военной операции украинских силовиков в Донбассе, сообщает управление украинской полиции в Донецкой области в среду.
По данным полиции, памятник был открыт 13 октября 2017 года.
Как сообщает полиция, открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", полиция Константиновки принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.
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