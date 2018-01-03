На Украине повредили памятник участникам конфликта в Донбассе

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Неизвестные повредили в городе Константиновка Донецкой области памятник участникам военной операции украинских силовиков в Донбассе, сообщает управление украинской полиции в Донецкой области в среду.

"Второго января в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

По данным полиции, памятник был открыт 13 октября 2017 года.

Как сообщает полиция, открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", полиция Константиновки принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.

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