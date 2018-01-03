Бывший фотограф Обамы показал, как выглядит "ядерная кнопка" президента США

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Бывший официальный фотограф Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram снимки ядерного чемоданчика американского президента.

Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

Соуза опубликовал фотографии после того, как нынешний президент США Дональд Трамп в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее, чем у оппонента.

На одном из архивных снимков сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США внутри. На другом — та самая "красная кнопка", установленная на столе президента США в Овальном кабинете. На панели с президентским гербом находится табличка с надписью "Тяжелые решения принимать трудно" (Hard things are hard).

"К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника", — пояснил Соуза.

Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал, что Обама использовал красную кнопку, чтобы заказывать чай для гостей Белого дома.

"Ядерной кнопкой" обычно называются системы, якобы позволяющие президентам ядерных держав запускать межконтинентальные ракеты. На самом деле система представляет собой так называемый ядерный чемоданчик со специальными приборами и кодами для запуска ракета. Эта мобильная система предназначена для использования в ситуации, когда глава государства находится вне стационарных командных пунктов.