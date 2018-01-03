Бывший фотограф Обамы показал, как выглядит "ядерная кнопка" президента США

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Бывший официальный фотограф Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram снимки ядерного чемоданчика американского президента.
Соуза опубликовал фотографии после того, как нынешний президент США Дональд Трамп в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее, чем у оппонента.
На одном из архивных снимков сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США внутри. На другом — та самая "красная кнопка", установленная на столе президента США в Овальном кабинете. На панели с президентским гербом находится табличка с надписью "Тяжелые решения принимать трудно" (Hard things are hard).
"К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника", — пояснил Соуза.
"Ядерной кнопкой" обычно называются системы, якобы позволяющие президентам ядерных держав запускать межконтинентальные ракеты. На самом деле система представляет собой так называемый ядерный чемоданчик со специальными приборами и кодами для запуска ракета. Эта мобильная система предназначена для использования в ситуации, когда глава государства находится вне стационарных командных пунктов.